РИАМО - 28 янв. В Москве ожидается сильный снегопад в течение четырех дней. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Для уборки снега привлекают около 12,5 тыс. единиц техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Начиная с пятницы сегодняшнего дня, и ближайшие четыре дня в городе будет достаточно сложная метеорологическая обстановка. В течение этих четырех суток будет идти снег большими зарядами. Поэтому служба коммунального хозяйства города вновь переведена в повышенную готовность», - рассказал Бирюков.

Он добавил, что техника мобилизована для того, чтобы обеспечить комфортную работу на территории города. Будут очищать дороги и тротуары по всем магистралям и на всех дворовых участках столицы.

Уборка будет проводиться круглосуточно, привлекается техника в 12,5 тысяч машин для уборки, зачистки и вывоза снега.

«Зима достаточно сложная в этом году. Норма снега, которую мы ожидаем, по средней статистике, <…> в этом месяце уже в 1,6 раза больше», - добавил Бирюков. ​

В некоторых районах Москвы за 4 дня может выпасть до 20 см снега.