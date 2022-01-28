РИАМО - 28 янв. В столице и Подмосковье в последние дни января сильных морозов не ожидается. Температура будет держаться выше климатической нормы. Теплый период будет сопровождаться снегопадом, ветром и метелью, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В пятницу температура в Москве составит минус 6-4 градуса, по области – минус 9-4 градуса. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 15 м/с.

В субботу потеплеет в Москве до минус 3-1 градуса, в области – до минус 6-1 градуса. В воскресенье дневная температура будет соответствовать субботним значениями, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В понедельник в регион придет оттепель. Днем в мегаполисе будет минус 2-0 градусов, по области – минус 4-1 градус.

С начала февраля температура начнет снижаться, столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов.