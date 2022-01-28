РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 19 718 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили еще 8 611 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 727 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 13 221 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 621 598 человек.

В Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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