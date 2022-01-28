РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. Школьники в Королеве встретились с профессором Алексеем Савватеевым, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Ученики и педагоги лицея научно-инженерного профиля из Королева встретились с популяризатором математики, доктором физико-математических наук, профессором Алексеем Владимировичем Савватеевым.

Профессор прочел лекцию «Гипотеза АВС на смену великой теоремы Ферма: новый вызов для теории чисел и всех ее любителей». После лекции он ответил на многочисленные вопросы лицеистов.