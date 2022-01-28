РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В Подольске участники лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, вместе с представителями власти, ветеранами-десантниками, волонтерами и юнармейцами возложили цветы и гирлянды славы к Вечному огню мемориала на площади Славы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Лыжный переход стартовал 27 января в подмосковном Раменском у мемориала «Вечный огонь». В нем принимают участие 80 десантников Тульского воздушно-десантного соединения и Рязанского училища ВДВ им. Маргелова. На лыжах они пройдут по Московской, Калужской и Смоленской областям, где 80 лет назад шли очень тяжелые бои. Завершится акция в подмосковном парке «Патриот».

«Командованием Воздушно-десантными войсками принято решение в период с 27 января по 12 февраля провести лыжный переход личным составом подразделений ВДВ, посвященный 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции. Личный состав пройдет около 1 тыс. км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проводить подобные акции памяти тем героям Великой Отечественной войны, которые сложили свои головы, не щадя себя на полях сражений ради нас с вами и ради счастливого будущего», - сказал заместитель командира по военно-политической работе 106-й Гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии полковник Алексей Быков.

Курсанты уже преодолели первые 50 км, впереди их ждет еще более 850 км пути.

От имени главы округа Николая Пестова участников поприветствовал замглавы администрации Подольска, полковник запаса Сергей Иванов. Он отметил, что командование ВДВ проводит очень значимое для всех мероприятие.

Вяземская воздушно-десантная операция - крупнейшая операция Красной армии в годы Великой Отечественной войны по высадке парашютистов. Задачей ее участников было помогать продвижению основных сил советских войск, нарушая коммуникации в глубоком тылу немецких войск.

Проводилась с 18 января по 28 февраля 1942 года с целью содействия войскам Калининского и Западного фронтов в окружении части сил немецкой группы армий «Центр». В операции задействовали бойцов 4-го воздушно-десантного корпуса.

В период напряженных боев за Москву десантникам удалось оттянуть на себя и сковать в районе Вязьмы и Юхнова значительную часть сил 4 немецких армейских корпусов группы армии «Центр», ограничив возможности немцев к нанесению контрударов по наступающим советским войскам.