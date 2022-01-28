РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. Муниципальный пляж в районе деревни Новосельцево в городском округе Мытищи ждут большие преобразования, сообщается на сайте администрации горокруга.

Планируется разработать концепцию пляжа «Маяк» и благоустроить место отдыха в соответствии с пожеланиями жителей.

В обязательный минимальный перечень элементов благоустройства входят пешеходные коммуникации, проезд для машины скорой помощи, пункт медицинского обслуживания, спасательная станция, автостоянка, питьевые фонтанчики, находящиеся в общем доступе. Пляж должен быть оборудован кабинками для переодевания, шезлонгами, зонтиками. Туалетные кабины должны быть модульные, биотуалеты не допустимы.

Администрация Мытищ предлагает жителям пройти опрос, который поможет в формировании концепции места отдыха, и ответить, чего не хватает на данной территории, требуется ли видеонаблюдение и на другие вопросы.

Принять участие в опросе о благоустройстве пляжа «Маяк» можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd9bRn-sU_wDIkrw_J9Nkg23D23TfD5oroXZRLvJogzKUWxg/viewform.