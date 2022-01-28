РИАМО - 28 янв. При низких минусовых температурах смартфон может повредиться, но есть способы, которые помогут этого избежать, сообщает «МИР 24».

Во-первых, нужно держать смартфон во внутреннем кармане одежды. Во время пользования гаджета на морозе, может образоваться влага, которая вредит электронике. Из-за этого гаджет начинает хуже работать, а вероятность скорой поломки возрастает. Поэтому на холоде нужно стараться держать устройство ближе к себе. Это легко решит как проблему конденсации, так и резких перепадов температуры.

Также зимой специалисты советуют использовать утепленный чехол для телефона. При выборе такого чехла нужно обращать внимание на материал. При этом речь идет не о накладках и бамперах, а о полноценных чехлах, которые закрывают корпус со всех сторон. Чехол может быть из натуральной или искусственной кожи, резины или вязаной ткани. А вот силиконовый чехол не подойдет, потому что охлаждается вместе с телефоном.

Кроме того, на морозе нужно пользоваться перчатками для сенсорных экранов. Экран считывает прикосновения пальцев, как и при работе с гаджетом без перчаток, за счет специальных токопроводящих волокон, которые вплетены в кончики пальцев. В итоге можно пользоваться смартфоном зимой на улице, не обмораживая руки.

Еще следует помнить о запрете заряжать телефон сразу после пребывания на морозе. Перед зарядкой «замороженного» гаджета его сначала нужно отогреть до комнатной температуры. Иначе произойдет резкий перепад температуры, ведь во время зарядки холодный гаджет быстро нагревается.

Владельцы гаджета также не должны оставлять устройство надолго в припаркованной машине во время морозов.