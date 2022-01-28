РИАМО - 28 янв. Большое внимание в своем ежегодном обращении к жителям и депутатам Мособлдумы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил теме благосостояния людей, сообщил депутат Госдумы РФ Никита Чаплин.

По его мнению, ориентированность на прямой диалог с гражданами помогает развивать Московскую область и повышать в регионе качество жизни.

«Одной из ключевых тем отчета губернатора стало благосостояние людей. Особая поддержка необходима старшему поколению и семьям с детьми – ежегодно регион направляет на выплаты почти 80 млрд рублей. Вводятся новые меры поддержки: выплаты для одиноко проживающих жителей старше 65 лет», – добавил Чаплин.

Он отметил, что в регионе семьям с детьми доступно около 20 видов льгот. В 2021 году их получили примерно 2 млн жителей.

В рамках поддержки сельского хозяйства в апреле 2022 года в Московской области стартует программа «Подмосковные 10 гектаров». Сначала программа будет действовать в 3 городских округах, в том числе Серебряных Прудах – там инвесторы построят предприятия на льготных условиях, благодаря чему можно будет создать дополнительные рабочие места.

Кроме того, в регионе планируется открыть 20 школ, 23 детских сада и 8 поликлиник по программе «Подмосковье – территория перемен» партии «Единая Россия». Также в Подмосковье продолжается строительство концессионных дорог, в частности, планируется начать проектирование дублера Егорьевского шоссе.

«В ходе предвыборной кампании «Единая Россия» собрала тысячи наказов от жителей, которые были собраны в народную программу «Единой России». Их выполнение – это и есть реализация основного принципа «власть для человека», – подчеркнул Чаплин.