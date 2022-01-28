РИАМО - 28 янв. В столице и Подмосковье из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 12 часов 30 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также до 21 часа 28 января в регионе действует «желтый» уровень опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с и метели.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Начиная с пятницы Московский регион окажется под влиянием циклонов «Мария» и «Надя». Столицу и область накроют снегопады, непогода продлится 5 дней.