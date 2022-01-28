РИАМО - 28 янв. Московским педиатрам теперь будет напоминать и давать рекомендации о необходимых прививках для детей цифровой помощник. Эти рекомендации доступны в электронной медицинской карте, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для каждого ребенка список рекомендаций по вакцинации формируется на основании информации о выполненных профилактических прививках. А еще медики смогут посмотреть информацию о тех прививках, которые были сделаны малышам за последний месяц.

«Создание электронного реестра всех детских прививок позволяет нам сделать следующий шаг в контроле такого важного процесса, как детская вакцинация. Теперь для педиатров в ЭМК маленьких пациентов доступны оповещения о проведенных им вакцинациях за последний месяц, а также подсказки о рекомендованных вакцинациях. Важно, что они формируются персонально для каждого ребенка с учетом уже выполненных прививок и плана в соответствии с календарем прививок», - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что подсказки цифрового помощника носят рекомендательный характер, а итоговое решение принимает врач.

Все прививочные карты детей в Москве были оцифрованы в 2019 году, а с 2020 года вся информация о вакцинации в обязательном порядке ведется в электронном виде. Ее могут посмотреть не только врачи, но и родители.