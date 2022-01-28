РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают патрулирование мест массового выхода рыбаков на лед, спасатели Балашихи в ходе очередного профилактического рейда напомнили любителям зимней рыбалки о необходимости соблюдения правил безопасности на льду, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспас» во «ВКонтакте».

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, толщина льда водоемов Подмосковья варьируется от 0 до 40 сантиметров. Есть участки, где лед совсем тонкий и куда категорически не стоит приближаться, но есть и места с надежной толщиной. Однако забывать о мерах безопасности нельзя ни на минуту, так как водоемы замерзают крайне неравномерно: буквально в паре метров от крепкой ледовой поверхности может оказаться полынья, незаметная под тонкой коркой льда, присыпанной снегом.

Он добавил, что в беседах с рыбаками уделили особое внимание средствам спасения, которые должны быть у каждого любителя зимней рыбалки. При выходе на лед водоема рыбаки должны позаботиться о безопасности и взять с собой снаряжение, которое может спасти жизнь. В арсенале любителей подледного лова обязательно должен быть спасательный жилет, спасалки, веревка, оснащенная грузом, длинная жердь.

«Работники дежурных смен рассказали рыбакам о способах оказания помощи провалившемуся под лед, а также о способах самоспасения, так как зачастую даже находящиеся рядом рыболовы просто не имеют возможности вовремя прийти на помощь товарищам», – подчеркнул Пестов.