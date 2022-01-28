РИАМО - 28 янв. В своем ежегодном обращении к жителям региона и депутатам Мособлдумы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал много важного и интресного, в том числе по теме экологии. Регион является лидером по реализации реформ и прогрессивных экологических изменений, сообщил депутат Госдумы Бекхан Агаев.

Губернатор Московской области выступил с традиционным обращением 27 января. Это было уже 10-е обращение Андрея Воробьева.

Агаев отметил, что в своей речи губернатор привел итоги работы в 2021 году, в частности, по открытию 15 комплексов по переработке строительных отходов.

«Помимо этого, в области была внедрена система контроля, а также административная ответственность за нарушение правил вывоза строительного мусора. И такая практика эффективно зарекомендовала себя в борьбе с незаконными свалками в лесах», – сказал Агаев.

Воробьев напомнил, что в регионе уже создали дорожные карты по модернизации 14 предприятий, доставлявших неудобства жителям («Москокс» в Видном, цементный завод в Коломне, «Рио Полимер» в Пушкине и другие).

Число датчиков контроля воздуха на территории Московской области планируется увеличить с 209 до 299.

«Партия «Единая Россия» является частью команды губернатора – и мы активно поддерживаем все инициативы и проекты, связанные с улучшением экологической обстановки. Так, именно в «Единой России» выступили инициаторами принятия важного закона о регулировании строительного мусора», – заявил Агаев.

Он рассказал, что несмотря на большой объем реализуемых проектов в сфере экологии, эта тема встречалась в наказах жителей региона. В них упоминались несанкционированные свалки, проблема качественной питьевой воды и чистого воздуха.

«Часть наказов, отраженных в народной программе «Единой России», касаются экологической повестки. И теперь наша задача – их реализация», – заключил Агаев.