РИАМО - 28 янв. Арестован 26-летний житель Голицына, которого обвиняют в убийстве соседа, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел 20 января в одном из домов на ул. Советская в Голицыне. Там выключился свет и один из жильцов дома вышел на лестничную площадку для того, чтобы проверить щиток электроснабжения. Около щитка он встретился со своим соседом.

Там между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них нанес другому удар ножом и скрылся с места ЧП. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, правоохранительными органами было установлено место нахождения обвиняемого, после чего он был задержан.