РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья завершили административное расследование по факту нарушения Водного кодекса РФ в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее в экологическое ведомство поступали жалобы жителей на ограничение свободного доступа к реке Синичке.

«При проверке обращений факты подтвердились. Установлено, что водоохранная зона реки блокирована капитальным забором, который возведен на земельном участке, правообладателем которого является группа компаний «Медси», предоставляющая услуги в области здравоохранения. По итогам расследования организация оштрафована на сумму более 200 тыс. рублей и получила представление с требованием обеспечить свободный доступ к реке», – сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что устранение нарушений находится на контроле министерства.

Министр напомнил, что за последнее время это уже второе нарушение в Красногорске, связанное с рекой Синичкой. Ранее Минэкологии оштрафовало компанию «Специализированный застройщик «Джевоссет», которое эксплуатирует очистные сооружения в деревне Марьино, за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Чернушку, приток Синички.