РИАМО - 28 янв. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Марина Макиша перечислила недорогие и неочевидные продукты, в которых содержится витамин С. Этот витамин очень важен для защиты организма от воспалений и инфекций, сообщает «Вечерняя Москва».

Помимо иммуномодулирующих свойств, витамин С известен своей способностью улучшать состояние кожи, костей и хрящей, а еще он способствует выработке гормона счастья - сератонина.

Один из наиболее богатых источников витамина С – сухой шиповник. Он обойдется не более чем в 150 рублей.

«Даже когда вы его завариваете в термосе, обдавая кипятком, он практически полностью сохраняет все свои полезные свойства. Достаточно одного стакана такого отвара шиповника в день, чтобы получить дневную норму витамина», - рассказала Макиша.

Богата витамином С и петрушка. В ней также есть витамины К, В и даже А. Для дневной нормы достаточно съедать по 30 граммов этой зелени.

«А в магазине максимальная цена продукта за 100 граммов не превышает 50–60 рублей. Выгода очевидна!» - отметила диетолог.

Замыкает топ-3 продукта черная смородина. Суточная норма витамина содержится в 50 граммах этой ягоды. Не стоит исключать из рациона киви и квашенную капусту, в них содержание полезного элемента тоже достаточно высоко.