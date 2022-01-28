РИАМО - 28 янв. В деревне Радумля городского округа Солнечногорск построили логистический комплекс. Объект введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик объекта – компания «ПФО «Оренбург». Площадь центра – более 35 тыс. «квадратов».

Он предназначен для хранения, сортировки и распределения продуктов питания, мелких бытовых принадлежностей и других промышленных товаров.

Проект находился на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области. В логистическом комплексе создано порядка 900 рабочих мест.