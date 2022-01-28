РИАМО - 28 янв. В Цетре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском родился детеныш яка. Рождение прошло успешно, хотя малыш стал первым поздним детенышем самки Коры, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Сейчас новорожденному детенышу предстоит набираться сил: в течение полугода он будет питаться материнским молоком, пока не сможет перейти на траву, ветки и злаковые мюсли.
Родиной яков является Тибет. Благодаря своим силе, выносливости и способности выдерживать холод и высоту, они широко используются людьми в сложном горном климате.
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