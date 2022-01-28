РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Жителей Балашихи призвали обращать внимание на наледь и сосульки на крышах домов и оперативно сообщать об их появлении в управляющую компанию и Единую диспетчерскую службу округа, сообщается в Instagram-аккаунте УК «РЭУ №1-Балашиха».

Управляющая компания «Энтузиаст» производит работы по уборке сосулек и наледи на кровлях обслуживаемых многоквартирных домов. Работы производятся как планово, так и по заявкам жителей в ЕДС.

Свои комментарии и вопросы к работе УК жители могут присылать в форму обратной связи на сайте: https://dom-balashiha.ru/kommentarii/.

Для более оперативного взаимодействия с управляющими компаниями округа можно обращаться по телефону: +7(499)929-99-99 и в приложение «ЕДС Балашиха», доступное в App Store и Google Play. ЕДС Балашихи работает круглосуточно без праздников и выходных дней.