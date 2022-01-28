РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин посетил Щелковскую библиотеку в рамках партийного проекта «Детское творчество», где принял участие в творческом занятии по вязанию крючком, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Множество увлекательных мероприятий для жителей всех возрастов проводят в библиотеке микрорайона Щелково-7. Например, сегодня в рамках проекта «Активное долголетие» там прошла встреча, посвященная народной культуре и традициям. Очень важно, что в наши дни библиотеки расширяют горизонты своих возможностей, становятся местом притяжения для жителей, организуют досуг для всей семьи, в том числе для старшего поколения», — сказал Шапкин.

Проект «Детское творчество» нашел отклик и у взрослых. Они с удовольствием посещают занятия вместе с детьми. Впервые проект «Детское творчество» стартовал в 2018 году.