РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. В подмосковном Домодедове пробка длиной 1,9 км образовалась на Домодедовском шоссе в сторону Подольска, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 12:44 затор начинается от съезда с трассы М-4 «Дон» на Домодедовское шоссе и длится до пересечения Домодедовского шоссе с Вокзальной улицей.

В сторону Москвы на Домодедовском шоссе движение затруднено от пересечения с улицей Творчества до пересечения с улицей Вокзальная.