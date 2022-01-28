РИАМО - 28 янв. На территориях бывших промзон в Москве за счет внебюджетных средств в 2022 году возведут порядка 15 объектов социального назначения. Инвесторы вносят значительный вклад в развитие промзон по договорам о комплексном развитии территорий, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Освоение территорий, ранее занятых промышленными объектами, – актуальная тенденция градостроительного развития Москвы. Благодаря совместной работе города и инвесторов на ранее заброшенных участках появляются новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что комплексное развитие территорий промзон предполагает создание на их месте полноценных московских районов. Для жителей новостроек сразу создается транспортная, социальная и коммерческая инфраструктура, рабочие места.

«Первый договор о КРТ власти заключили в отношении промзоны «Октябрьское поле» на северо-западе столицы. В рамках договора инвестор вложит в развитие социальной инфраструктуры 1,7 млрд рублей. Уже в этом году на «Октябрьском поле» запланирован ввод дома с поликлиникой», – отметил Бочкарев.

Гендиректор компании «РГ-Девелопмент», которая занимается редевелопментом данной промзоны, Татьяна Тихонова рассказала, что для застройщика работа на таких территориях является одним из ключевых направлений деятельности. Компания с самого начала ориентировалась на реорганизацию промзон. Ее видение совпало с планами властей Москвы и пожеланиями жителей.

«В бывшей промзоне «Октябрьское поле» в общей сложности будут введены 7 социальных объектов: поликлиника, школа и детские сады. В рамках других проектов в Савеловском и Головинском районах мы финансируем строительство школьных образовательных учреждений и построим детские сады», – объяснила Тихонова.

Ранее Бочкарев сообщил, что в 2021 году на территории бывших промзон было введено в эксплуатацию 136 объектов недвижимости.

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