Ежегодно в России пропадают тысячи человек, и часть из них погибает в лесу. Как подготовиться к походу в чащу и что нужно делать, если заблудился в лесу зимой, смотрите в инфографике РИАМО.
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|Ю 6 м/с
Ежегодно в России пропадают тысячи человек, и часть из них погибает в лесу. Как подготовиться к походу в чащу и что нужно делать, если заблудился в лесу зимой, смотрите в инфографике РИАМО.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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