РИАМО - 28 янв. Московский метрополитен является одним из мировых лидеров по числу вагонов. В 20 депо из более чем 6 тыс. вагонов почти 70% – нового поколения, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

В настоящее время в городе закупаются только поезда нового поколения «Москва-2020», которые по своим характеристикам превосходят мировые аналоги.

«В метро будут приходить российские поезда последнего поколения «Москва-2020», удобство и комфорт которых уже оценили наши пассажиры. В прошлом году запустили 337 новых вагонов, которые по стоимости, современности и удобству превосходят не только поезда предыдущих поколений Мосметро, но и мировые аналоги», – заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

С 2010 по 2023 год Москва по объемам закупок вагонов опережает такие мегаполисы мира как Нью-Йорк (почти в 5 раз), Лондон (в 2,5 раза) и Гонконг (более чем вдвое).

В 2022 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина столица закупит 336 вагонов метро, 450-500 электробусов и 50-100 трамваев.