РИАМО - 28 янв. В настоящее время в Москве строится и проектируется около 5 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На сегодняшний день по программе реновации в работе порядка 5 млн «квадратов» жилья: продолжается строительство 160 жилых домов площадью более 2,6 млн кв. м, проектируется еще 203 объекта на 2,65 млн кв. м», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с начала действия программы реновации в ее рамках построили и ввели в эксплуатацию 178 домов мощностью 2,3 млн кв. м. Переселение из 423 старых домов в новостройки было организовано для 70 тыс. участников программы.

«Почти 50 тыс. участников программы уже завершили переезд в новые квартиры, остальные находятся в процессе переселения», – уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, 83 жилых дома разобрали по технологии «умного сноса». Этот стандарт используется при демонтаже всех расселенных по реновации домов.

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что в 2022 году в Москве планируется начать переселение 37 тыс. участников программы реновации жилищного фонда.

«С момента запуска программы реновации в столице обеспечено начало переселения 70 тыс. ее участников, при этом почти 50 тыс. человек уже стали собственниками нового жилья. В текущем году запланировано начать переселение 37 тыс. москвичей», – сказал Бочкарев.

Столичная программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Для ее реализации подобраны 534 стартовые площадки, на которых возведут новостройки. Из ветхих домов переселят около 1 млн москвичей.

Переселение 37 тыс участников реновации в Москве собираются начать в 2022 г>>