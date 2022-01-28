РИАМО - 28 янв. В настоящее время в Москве строится и проектируется около 5 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он отметил, что с начала действия программы реновации в ее рамках построили и ввели в эксплуатацию 178 домов мощностью 2,3 млн кв. м. Переселение из 423 старых домов в новостройки было организовано для 70 тыс. участников программы.
«Почти 50 тыс. участников программы уже завершили переезд в новые квартиры, остальные находятся в процессе переселения», – уточнил Бочкарев.
По словам заммэра, 83 жилых дома разобрали по технологии «умного сноса». Этот стандарт используется при демонтаже всех расселенных по реновации домов.
Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что в 2022 году в Москве планируется начать переселение 37 тыс. участников программы реновации жилищного фонда.
Столичная программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Для ее реализации подобраны 534 стартовые площадки, на которых возведут новостройки. Из ветхих домов переселят около 1 млн москвичей.
Переселение 37 тыс участников реновации в Москве собираются начать в 2022 г>>
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