РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи прошли родительские собрания, посвященные вакцинации учащихся в возрасте с 12 до 17 лет, сообщила заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступила первая партия двухкомпонентной вакцины для детей «Гам Ковид Вак -М» (Спутник - М). Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой врач-педиатр проведет осмотр и только после этого допустит пациента к вакцинации.

Защитить детей от Covid-19 можно в пунктах вакцинации детских поликлиник по предварительной записи в детских поликлиниках №2 по адресу: Юбилейная, дом №28 и дом №4 по адресу: Воровского, стр. 2.

Записать ребенка на вакцинацию можно по телефонам: 8(800)200-01-12 или 122, через ЕМИАС Московской области и у педиатра детской поликлиники.

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