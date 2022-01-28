РИАМО - 28 янв. Депутат Государственной думы, зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев рассказал, что обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева было социально направленным, а особенно впечатлило сопровождение отчета сурдопереводом.

27 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением перед депутатами Мособлдумы и жителям региона. Это уже 10-е обращение главы Подмосковья.

Михаил Терентьев отметил, что выступление впервые сопровождалось сурдопереводом, благодаря чему слабослышащие граждане также могли смотреть его.

«Считаю, что это наглядно демонстрирует реализацию народной программы «Единой России», где людям с инвалидностью уделено немалое значение. Подмосковье стало примером того, как нужно стремиться к созданию общества равных возможностей. Социальная политика в Московской области стоит во главе угла», – заявил Терентьев.

Среди новых мер адресной поддержки депутат выделил доплату к пенсии одиноко проживающих жителей старше 65 лет.

«Если они получают небольшую пенсию, то им будут сделаны доплаты, чтобы пенсия составляла не менее 17 тыс. рублей. Эту помощь получат 33 тыс. человек», – прокомментировал Терентьев.

Также он подчеркнул важность губернаторского внимания в сфере развитие в регионе медицины.

«В Московской области в 2022 году появятся 23 новых объекта здравоохранения. Важно, что эти новые объекты будут построены с учетом доступности их для людей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал депутат.

Немаловажным фактором для развития медицины стала дополнительная поддержка медицинских работников.

«Добавлены выплаты водителям, фельдшерам и администраторам скорой помощи. Продолжится программа компенсации расходов на аренду жилья для приезжих врачей, им будут также выделяться земельные участки, чтобы человек мог построить комфортное жилье», – пояснил Терентьев.

Губернатор Московской области рассказал, что в 2022 году будет обустроено 49 общественных территорий: парки, скверы, общественные пространства. Михаил Терентьев считает, что перемены каждый из нас замечает по уровню комфорта и изменению качества жизни.

«Отрадно, что благоустройство проводится с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Все эти перемены помогают сделать жизнь людей с инвалидностью лучше и способствуют их социализации. Партия «Единая Россия» поддерживает курс президента, курс губернатора региона и будет способствовать реализации всех поставленных ими целей. Многое из сказанного главой Подмосковья пересекается с наказами, вошедшими в народную программу. И их реализации будет уделено пристальное внимание партии», – заключил Михаил Терентьев.

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