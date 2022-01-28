РИАМО - 28 янв. Уникальная серия матчей «Выходи во двор» проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Так, 29 января команда «Легенды хоккея» сразится с дворовой командой жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Все игры - на обычных хоккейных коробках, доступных каждому жителю. Это будет уже третья встреча прославленных хоккеистов России с любителями из Подмосковья. До этого такие встречи прошли в Красногорске и Одинцове.

В Видном матч состоится на хоккейной коробке на стадионе Видновской СОШ №10 по адресу: ул. Завидная, 5. «Легенды хоккея» выйдут на лед во главе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым.

Комментирует игры серии спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Сбор гостей начинается с 11:00, спортивная программа стартует в 12:00.

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