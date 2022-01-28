РИАМО - 28 янв. В Подмосковье продолжаются работы по расширению системы мониторинга качества воздуха. Число датчиков увеличится на 45%, сообщил депутат Госдумы Александр Коган.

«Это, кстати, коррелируется с поручением президента, согласно которому в 12 городах проходит эксперимент по установке датчиков на крупных промышленных предприятиях. В Московской области решили не дожидаться экспериментов и уже внедряют подобную систему», – рассказал Коган.

Он подчеркнул важность того, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать данные о показаниях качества воздуха общедоступными. Отметил депутат и программу по очистке водоемов.

«Кроме того, «Единая Россия» готовится выйти с проектом «Чистый берег». Будут выбраны водоемы, которые партийцы приведут порядок: очистят от мусора, поваленных деревьев, запруд, бурелома на берегах», – заявил Коган.

В числе основных направлений дальнейшей работы партии депутат выделил реализацию наказов жителей Московской области, которые были включены в народную программу.

По словам Когана, еще 5 лет назад экология в регионе была в перечне проблемных сфер, теперь ситуация существенно изменилась. Среди наказов жителей только 5% затрагивают экологические проблемы.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона и депутатам Мособлдумы. В своем отчете он рассказал о проделанной работе, а также о действующих и планируемых проектах.