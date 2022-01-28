РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. На территории Подмосковья активно работают выездные группы, инспектирующие качество уборки снега, внеплановую проверку состояния придомовых территорий провели в микрорайоне Новое Измайлово Балашихи, сообщается в Instagram-аккаунте УК «РЭУ №1-Балашиха».

Представители администрации городского округа, Госжилинспекции Московской области и Госадмтехнадзора региона ознакомились с мерами, предпринимаемыми управляющей компанией «Энтузиаст» для ликвидации последствий аномального для региона снегопада. УК представлял генеральный директор Денис Разноглазов.

В ходе выездной проверки было отмечено, что управляющей компанией прилагаются все усилия для поддержания придомовых территорий в должном состоянии.

Для более оперативного взаимодействия с управляющей компанией можно обращаться по телефону: 8(499)929-99-99 и в приложении «ЕДС Балашиха», доступное в App Store и Google Play. Присылать комментарии и вопросы к работе УК можно в форму обратной связи на сайте: https://dom-balashiha.ru/kommentarii/.