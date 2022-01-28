РИАМО - 28 янв. Депутат Госдумы, секретарь Орехово-Зуевского отделения партии «Единая Россия» Геннадий Панин оценил приоритетность сферы здравоохранения, которую озвучил в своем ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отчет прошел в Мособлдуме 27 января. Андрей Воробьев отчитался за год работы перед депутатами регионального парламента и жителями области.

По словам депутата, за минувший год в Орехово-Зуевском округе было сделано многое.

«За прошлый год в округе появились новые школы, парки, скверы, благоустроенные дворы – и за этим стоит труд огромного количества людей. Сейчас продолжается закупка нового оборудования для больниц и поликлиник. Глава региона еще раз напомнил, что власть нужна для того, чтобы обеспечивать комфорт жителям Подмосковья – и мы будем придерживаться этого курса», – прокомментировал депутат.

По его словам, в Орехово-Зуевском городском округе приоритетным направлением работы в сфере здравоохранения будет приобретение мобильных фельдшерско-акушерских пунктов для Авсюнинской участковой больницы и Орехово-Зуевского районного центра общей врачебной практики.

«Об уделении внимания этим медицинским учреждениям просили жители в своих наказах – и они вошли в народную программу», – заявил Геннадий Панин.

В своем обращении губернатор обозначил задачу – к 2025 году заменить все аналоговое оборудование на современное, цифровое.

«Здравоохранение в последние 2 года остается одной из самых приоритетных тем в Подмосковье. К сожалению, сложная эпидемиологическая обстановка в стране еще сохраняется. Поэтому любая поддержка медицинским работникам, людям, сфере здравоохранения в целом особенно необходима. Партия «Единая Россия» продолжит делать все возможное в борьбе с пандемией», – заключил Панин.

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