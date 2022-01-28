Даша Кузнецова — необычный ребенок. Всего в 10 лет она придумала идею для стартапа и занялась производством непарных носков. Теперь люди, которые покупают продукцию Даши, не тратят время на поиск подходящей пары, а выражают свою индивидуальность с помощью яркого элемента гардероба. Как девочка из Москвы запустила собственный бизнес, узнала обозреватель РИАМО.

От мечты к реальности

История проекта началась во время пандемии. Тогда люди начали активнее общаться в интернете, проходить онлайн-курсы, записываться на вебинары. Мама Даши — режиссер и сценарист Элла Манжеева — предложила дочери пройти обучение в бизнес-школе для юных предпринимателей Silicon Valley Camp. Девочка согласилась.

«Меня в целом увлекает творчество: мне нравится рисовать, плести фенечки. Этот проект тоже показался интересным», — рассказывает Даша. Девочку также привлекает дизайн.

По словам Эллы, в лагере с детьми поделились главными задачами, которые должен решать предприниматель, рассказали, как в бизнесе можно достичь успеха. Преподаватели спросили учеников, какую из бытовых проблем, с которыми сталкиваются люди ежедневно, они могли бы решить с помощью своего проекта. Тогда-то Даша и подумала о маме, которая каждое утро тратит время на поиск парных носков.

Так и родилась идея Single socks — носки, которые производит Даша, отличаются по цветам, но схожи по дизайну. Их можно носить в разных сочетаниях. Этот проект стал финалистом конкурса Silicon Valley Camp.

«Когда я об этом узнала, то ощутила радость и удивление — мы с мамой довольно быстро подготовили презентацию, но мою идею все равно оценили», — вспоминает Даша.

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Первая партия

Девочка провела исследование рынка и изучила конкурентов. Мать Даши помогала ей создавать опросы в соцсетях, чтобы выяснить, у кого могут пользоваться спросом непарные носки. Исследование показало, что 50% участников опросов теряют носки и носят разные, переживая из-за этого.

Сначала создатели стартапа рассматривали в качестве главных покупателей домохозяек, но затем стало ясно, что те приобретают большими партиями одноцветные модели, чтобы угодить домочадцам. Зато уникальный дизайн и яркие цвета пришлись по душе творческим людям разных возрастов.

Когда пришло время воплощать задуманное, выяснилось, что заказать экспериментальную партию в 1100 пар довольно сложно.

«Мы обзвонили практически все фабрики в России и не только. Искали возможности в Турции, Китае, но пошить такой маленький объем изделий было непросто. Первоначально мы вложили 100 тысяч рублей», — вспоминает Элла.

Помощь пришла от Галины Малыгиной, соосновательницы компании, производящей бионические протезы «Моторика». Она нашла проект Даши любопытным и помогла договориться с фабрикой «Виртуозо» из подмосковной Ивантеевки.

Не остался равнодушным и основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников, который поддержал проект и рассказал о нем в Instagram. По словам Эллы, именно с этого момента информация о бренде стала распространяться среди целевой аудитории.

«К нам присоединялось все больше людей. Их в первую очередь привлек интересный проект, а тот факт, что его придумал ребенок, лишь украсил эту историю», — считает Элла.

Теперь продукцией Single socks, помимо Даши, ее мамы и Галины Малыгиной, занимается команда профессионалов: дизайнер, технолог производства, сотрудник по обработке заказов, менеджер по связи с клиентами и бухгалтер.

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Дети-художники и носки со смыслом

Процесс создания непарных носков начинается с мозгового штурма. Даша и ее друзья собираются и рисуют различные варианты дизайна. Затем для эскизов подбирают цветовую гамму. Потом рисуют макеты изделий, которые загрузят в программу вязальной машины. Для создания носков используют хлопок, полиамид и эластан.

Готовые носки упаковывают в крафтовые коробки и отправляют покупателям. Заказать продукцию бренда можно на сайте проекта или на Ozon. В каждом наборе 11 носков, его цена составляет 1990 рублей. Дизайн каждого носка тщательно продумывают: на изделиях можно увидеть не только детские рисунки, но и отсылки на важные общественные события.

Сейчас у бренда две коллекции. Старая напоминает о пандемии, запуске корабля Crew Dragon Илона Маска, выступлении Манижи на Евровидении, а новая — о летней Олимпиаде в Токио, резонансной рекламе «ВкусВилла». Создатели носков даже почтили память Петра Мамонова и Жан-Поля Бельмондо, ушедших из жизни.

«Это была идея Галины Малыгиной. Мы проводили опросы в соцсетях, и люди голосовали за наиболее актуальные варианты дизайна», — рассказывает Элла Манжеева.

Носки настолько полюбились покупателям, что продажи компании серьезно выросли. Прибыль проекта уже составила несколько миллионов рублей. В основном деньги уходят на производство и зарплаты сотрудников — Даша же получает по 100 рублей с каждой проданной коробки.

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Жизнь маленькой бизнес-леди

Сейчас Даше 11 лет. Несмотря на раннее погружение в предпринимательство, девочка не утратила детской непосредственности, уверена ее мать. Даже на попытки конкурентов копировать ее проект Даша смотрит с позитивом: она уверена, что так идея носить непарные носки станет популярнее.

«Она открытый и позитивный человек. Это помогает ей в жизни. Например, когда мы играем в «Монополию», Даша всегда самый щедрый игрок, но к концу игры у нее больше всего денег. Не знаю, как она это делает», — смеется Элла.

Даша уделяет проекту достаточно много времени: она не только участвует в творческом процессе, но и ходит на фотосессии, отвечает на вопросы журналистов. Однако все это не мешает ей жить жизнь обычной школьницы. Благодаря помощи своей команды она успевает заниматься учебой, посещать музыкальную школу.

Сверстники восприняли ее проект с интересом и даже задумались о запуске собственных стартапов.

«Одноклассники покупали мои носки. Еще мою задумку отмечали некоторые учителя», — рассказывает девочка.

Сейчас у команды Single socks большие планы: выход на мировой рынок, разработка новых стратегий, коллаборации с известными брендами и дизайнерами. Даша же готова и дальше вкладывать душу в идею, которая нашла отклик у поклонников ее творчества.