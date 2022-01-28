РИАМО - 28 янв. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что появление новых штаммов коронавируса делает бессмысленным введение нового локдауна в России, сообщает ТАСС.

«Несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», – отметил Медведев.

По мнению зампреда СБ РФ, полностью изолировать людей на 2 недели невозможно, так как врачи должны оказывать медицинскую помощь, а значит необходимы контакты. Кроме того, делать это нельзя и по социальным причинам.

«На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан. Хотя никогда не говори «никогда», – подчеркнул Медведев.

За минувшие сутки в России был установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией – 98 040. С начала пандемии в стране зафиксировали 11 502 657 случаев заболевания Covid-19. Помочь защититься от коронавируса может вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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