РИАМО - 28 янв. Более 1 тыс. дольщиков Московской области получат денежные компенсации. Сумма компенсаций превысит 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Средства направят по решениям Наблюдательного Совета Фонда развития территорий, которые были приняты в конце 2021 и начале 2022 года. Объекты, по которым будут назначены компенсации, расположены в Красногорске, Чехове, Коломне, Павловском Посаде, Подольске и Богородском городском округе.

«Выплаты смогут получить 1 048 участников долевого строительства, после чего их права будут восстановлены. Решение принято по 38 проблемным объектам Московской области», – заявил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

В общей сложности выплаты должны быть выполнены для 38 объектов.

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