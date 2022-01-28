РИАМО - 28 янв. Строительство участка Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейная до улицы Полбина завершилось на 60%. На участке построят дороги общей протяженностью 5,7 км, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На участке Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейная до улицы Полбина в настоящее время ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, переустройству наружного освещения, объектов управления и организации дорожного движения, кроме того, ведется армирование переходной плиты и опоры съезда с эстакады основного хода. Готовность участка на сегодняшний день оцениваем в 60%», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что после окончания работ на участке будут возведены дороги общей протяженностью 5,7 км, в том числе две эстакады протяженностью 456 метров.

«Строительство участка позволит улучшить транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики, обеспечив их дополнительной транспортной связью, снизить нагрузку на Люблинскую улицу и Волгоградский проспект, а также создаст дополнительную транспортную связь со строящимся участком от ТТК до Люблинской улицы, который пройдет через территории промышленных зон и загруженные магистральные улицы, улучшив их транспортную доступность», - добавил Бочкарев.

Отмечается, что Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе и улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы, в которых проживает около 2,5 млн человек.

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