РИАМО - 28 янв. Столичным врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции еще 5 323 человека. За период пандемии заболевание смогли побороть 1 946 142 пациента, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 23 994 новых случая заражения Covid-19. В медучреждения города доставили 1383 инфицированных, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 470 пациентов. Спасти не удалось 74 заразившихся.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 2 283 416 случаев инфицирования. Жертвами тяжелого заболевания стали 38 734 человека.

В столице усиливают контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Так, увеличено количество контролеров, следящих за соблюдением масочного режима в городском транспорте. Особое внимание уделяется ношению масок в вагонах и на перронах метро.