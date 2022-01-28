РИАМО - 28 янв. В январе ВТБ зафиксировал рост количества новых мошеннических схем, не применявшихся широко ранее. Злоумышленники создают фишинговый сайт по продаже билетов на концерты, где при оплате подключается подписка на мошеннический сайт, после чего с карты жертвы с интервалом в несколько секунд списывают деньги, сообщает РБК.

По словам представителя ВТБ, новизна схемы в том, что мошенники научились управлять частотой списания денег. С банковской карты списывают от 5 до 20 тыс. рублей каждые 10-15 секунд – это продолжается до полного обнуления баланса.

Фейковые объявления о продаже билетов рассылаются мошенниками через соцсети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту. При покупке билетов на таких сайтах жертве предлагают заполнить форму, включающую персональные данные пользователя и реквизиты его банковской карты. После мошенники получают доступ к карте и оформляют на нее подписку.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров отмечает, что ранее мошеннические схемы с многократными списаниями средств не применялись так широко и выглядели иначе. В предыдущих вариациях обмана злоумышленники пытались узнать баланс карты до того, как украсть деньги, а количество списаний было ограниченным.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется пользоваться только проверенными сайтами, не переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl, проверять правильность написания наименования компании и ссылки, а также установить лимит на списания по карте либо завести отдельную карту с ограниченной суммой для онлайн-шоппинга.

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