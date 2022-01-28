РИАМО - 28 янв. Окончание реконструкционных работ на Крутицкой набережной оценивается в 23%. Там сейчас строят камеры дождевой канализации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На Крутицкой набережной в рамках проекта ее реконструкции в настоящее время ведутся работы по укреплению оползневого склона и устройству свайного основания конструкций набережной. На сегодняшний день работы по реконструкции завершены на 23%», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в этом месте сейчас строят камеры дождевой канализации, а также идет устройство стен резервуара локальных очистных сооружений.

В рамках проекта запланировано проведение реконструкционных работ участка Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Протяженность участка составляет 755 м.

«Строительство новых конструкций Крутицкой набережной протяженностью 486 м, усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и возведение локального очистного сооружения», - сказал заммэра.

После того, как работы по реконструкции будут проведены у жителей и гостей столицы появится новое качественное общественное пространство для отдыха и прогулок вдоль набережной. Также проект обеспечить транспортную доступность территорий жилых кварталов и спортивного комплекса «Торпедо» имени Э. Стрельцова, улучшится транспортная доступность Таганского, Даниловского, Южнопортового районов города Москвы.