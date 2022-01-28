РИАМО - 28 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1319 пациентов. С начала пандемии в регионе выздоровели после заболевания 621 598 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 8611 новых случаев Covid-19, умерло 38 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии число зарегистрированных случаев Covid-19 в Подмосковье составило 727 285. Всего от последствий коронавируса скончался 13 221 человек.

В Подмосковье отмечается высокая нагрузка на врачей из‑за роста заболеваемости Covid‑19.

Ранее директор организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов сообщал, что Подмосковье входит в рейтинги регионов-лидеров по мерам противодействия Covid-19. Свою эффективность принимаемые меры доказали уже сейчас: развернуты достаточные медицинские мощности, организована масштабная кампания по вакцинации.

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