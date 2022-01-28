РИАМО - 28 янв. В Московской области за минувшие сутки выявили 8611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 727 285 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наиболее надежной защитой от заболевания коронавирусом и тяжелых последствий инфицирования является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Специалисты перечислили 8 эффективных лекарств для борьбы с омикроном, среди них — нирматрелвир, нафамостат, апротинин, активный метаболит молнупиравира и другие.

Подмосковные поликлиники перешли на новый режим работы из-за распространения штамма омикрон. Врачи принимают пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции выросла нагрузка на систему здравоохранения Подмосковья.