РИАМО - 28 янв. За минувшие сутки в России умерли 673 пациента с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 329 443 человека, сообщает оперштаб.

Также за сутки в стране выявили 98 040 случаев заражения, 29 506 пациентам удалось победить коронавирус.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 11 502 657 случаев заражения, 10 159 197 пациентам удалось выздороветь.

В стране идет очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Для того защиты от заболевания рекомендуется прививаться, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.