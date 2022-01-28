РИАМО - 28 янв. За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 23 994 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в мегаполисе выявили 2 283 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в столице были госпитализированы 1383 человека. Это составляет 5,8% от общего числа зараженных за сутки.

Ситуация с заболеваемостью из-за распространения омикрон-штамма продолжает ухудшаться. Однако несмотря на увеличение количества случаев заражения, число госпитализаций пока не вызывает серьезных опасений.

Омикрон распространяется быстрее других мутаций коронавируса и успешнее обходит иммунитет человека, но вакцинация может уберечь заразившегося от тяжелого протекания болезни. Сделать прививку можно в любом пункте вакцинации в поликлиниках и общественных местах.

Эксперты призывают граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора: держать социальную дистанцию и носить защитные маски. Это поможет снизить риск заражения.