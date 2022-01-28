РИАМО - 28 янв. Пассажиры наземного транспорта Москвы могут воспользоваться QR-кодами, которые размещены на остановках, со ссылками на расписание автобусов. За месяц новым сервисом воспользовались свыше 65 тыс. человек, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Чтобы получить актуальное расписание автобусов и узнать время прибытия определенного маршрута, с помощью смартфона необходимо считать QR-код с плаката на автобусной остановке. При считывании запустится приложение «Московский транспорт» с прогнозом прибытия автобуса. Если же приложение не установлено, то после сканирования на телефоне откроется облегченная версия без скачивания.

«Для контроля расписания наземного транспорта мы используем информационную систему анализа движения на базе ЦОДД. Там формируются аналитические данные по передвижению транспорта. ИТС контролирует работу более 16 тыс. единиц наземного транспорта на всех городских маршрутах», – заявил руководитель ЦОДД Москвы Михаил Кизлык.

Прогноз прибытия формируется в режиме реального времени и поступает на тысячи информационных табло и в мобильных приложениях «Московский транспорт», «Яндекса», Google и 2GIS.

«Теперь на остановке вы всегда будете в курсе, когда подъедет ваш автобус и есть ли у вас время, чтобы отойти, например, в магазин. Еще одна удобная альтернатива в поиске расписания — информация о времени прибытия будет всегда под рукой», – подчеркнул Кизлык.