РИАМО - 28 янв. За минувшие сутки на территории России зафиксировали 98 040 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 11 502 657, сообщает оперштаб.

В стране последние недели отмечен всплеск заболеваемости коронавирусом. Это связано с распространением омикрон-штамма. Врачи сообщают, что новая мутация гораздо заразнее предыдущих.

Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию от Covid-19. Прививка поможет защититься от всех известных штаммов коронавируса.

В РФ массовая вакцинация началась больше года назад. Привиться можно бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.