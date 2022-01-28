РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы построят скейт-парк площадью 400 кв. м, сообщил директор МУ «ПКиО» муниципалитета Алексей Орлов в пятницу на встрече с жителями.

«В текущем году в рамках губернаторской программы «Комфортная городская среда» выделено финансирование на организацию комплексной спортивной зоны в центральном парке, где появится скейт-парк, скилл-зона, теннисная зона и зона отдыха. По квадратуре это будет памп-трек на 700 кв. м, зона отдыха — 210 кв. м, скейт-парк - 400 кв. м», — сказал Орлов.

Он добавил, что площадка настольного тенниса составит порядка 90 кв. м и скилл-зона — 400 кв. м.

«Также в рамках местного бюджета мы запланировали детскую игровую площадку порядка 200 кв. м и площадку воркаут 100 кв. м», — уточнил Орлов.

По его словам, на территории парка появится дополнительное озеленение, а к Новому году увеличат количество иллюминаций и оформления.