РИАМО - 28 янв. Москва заняла 4 место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей - победителей и номинантов Forbes 30 Under 30. В этот список Forbes попадают самые перспективные предприниматели моложе 30 лет, добившиеся успеха в различных сферах бизнеса, сообщается на сайте «Экономика Москвы».

Исследование и рейтинг составлены экспертами компании Bionic – одного из лидеров в сфере консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса в Великобритании.

«В Москве сегодня живет 51 победитель и номинант Forbes 30 Under 30. По этому показателю российская столица смогла обойти Лос-Анджелес, Чикаго, Берлин и Торонто, уступив только Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско. Москву также назвали лучшим городом для молодых предпринимателей в России», - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом роль московских высших учебных заведений также по достоинству оценена авторами рейтинга. Так, МГУ имени М.В. Ломоносова занял 7-е место в мире по количеству учившихся в нем предпринимателей – победителей и номинантов Forbes 30 Under 30.