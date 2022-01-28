РИАМО - 28 янв. Участники программы реновации получают уведомления о старте переселения и инструкции о том, как оформить квартиру, в онлайн-режиме. К рассылке сообщений об этапах переселения подключены уже 21 180 человек из 252 домов. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Сервис по рассылке электронных уведомлений создали в 2020 году. На сегодня уже половина участников программы, переезд которых стартовал, получили информацию о нем в удобной форме», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он пояснил, что электронные уведомления приходят и по мере оформления документов, благодаря этому переселение проходит в спокойном режиме и без хлопот.

Жители, которым только предстоит переселение, будут подключаться к рассылке уведомлений в автоматическом режиме. Для этого нужна учетная запись на портале mos.ru.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов отметил, что благодаря электронным уведомлениям горожане всегда в курсе каждого этапа переселения.

«Это помогает планировать свое время и не беспокоиться о статусе оформления документов. Мы видим востребованность электронных опций суперсервиса у жителей, за время работы его страницы посетили более 268 тыс. раз», — подчеркнул Козлов.