РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. В пятницу депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Финский, сейчас на объекте заканчивается заливка фундамента, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Проверили ход строительства новой школы в микрорайоне Финский. Сейчас работы идут в соответствии с графиком. Объект очень важный для жителей микрорайона, школу давно ждали. Благодаря содействию главы округа и губернатора Московской области Андрея Воробьева строительство началось раньше запланированных сроков. Будем регулярно проверять и контролировать ход строительства», - сказал Владимир Шапкин.

Сейчас на объекте завершается заливка фундамента и рабочие приступают к монолитным работам. По планам строительство школы должно быть закончено в 2023 году.