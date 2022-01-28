РИАМО - 28 янв. Специалисты «Мособлпожспаса» вытащили из воды молодую лосиху, которая провалилась в полынью на канале им. Москвы в районе поселка Запрудня Талдомского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Вызов поступил накануне в единую службу спасения «Система-112» от местных жителей. Они стали очевидцами того, как дикое животное провалилось под лед и не может выбраться на поверхность водоема.

«Прибыв на место вызова, работники 215-й пожарно-спасательной части оценили обстановку и вызвали на помощь подмогу, так как силами дежурной смены одного подразделения справиться с весом лосихи не представлялось возможным», – сказал старший смены 215-й пожарно-спасательной части Вадим Чернявский.

Один из спасателей, обмотав себя веревкой, направился к животному, теряющему силы в ледяной воде. Он закрепил на лосихе трос, а спасатели вместе с прибывшими на помощь коллегами вытянули бедолагу в безопасное место.

«Чтобы восстановить кровообращение, работники противопожарно-спасательной службы массировали замерзшее животное в течение часа. Как только лосиха пришла в себя, спасатели передали ее прибывшим егерям», – добавил Чернявский.

Он сообщил, что специалисты будут наблюдать за состоянием парнокопытного до полного его восстановления, после чего выпустят животное в естественную среду обитания.