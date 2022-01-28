РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В подмосковной Балашихе продолжается уборка улиц после обильных снегопадов, ряд дорог в микрорайонах городского округа будут временно перекрывать для уборки и вывоза снега, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

«Вместе с коллегой Алексеем Юрьевичем проехали микрорайоны, где еще необходима уборка и вывоз снега. Улицу Граничная и Железнодорожный проезд из-за стесненных условий будем временно перекрывать для уборки. Также улицы Поликахина, Рождественскую, Корнилаева, Пионерскую, Автозаводскую, 1 Мая, Заводскую, Некрасова, Больничный проезд, Лесные поляны, Чаплыгина, Колхозную», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также требует уборки проезд от Речной улицы, тротуары вдоль Пригородной и Рабочей улиц.

Требуют отдельного внимания Носовихинское, Косинское шоссе, Керамическая, Юбилейная, Саввинская улицы.