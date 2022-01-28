28 января отмечают международный день LEGO. В этом году датской компании, которую создал столяр, исполняется 90 лет. Блочный конструктор известен во всем мире — его любят собирать как дети, так и взрослые. Обозреватель РИАМО отправилась в музей LEGO Let’s Go в подмосковном Звенигороде и выяснила, как появилась экспозиция и может ли конструктор стать удачной инвестицией.

«Играть хорошо»​

Компанию LEGO основал бригадир группы плотников и столяров, датчанин Оле Кирк Кристиансен в 1932 году. Тогда команда состояла всего из семи человек. Они хотели создать игрушки, которые могли не только развлечь ребенка, но и помочь ему развить воображение, а также творческие способности. Название компании образовано из двух датских слов LEg GOdt («играть хорошо»). Однако позднее стало известно, что lego с латыни переводится как «я соединяю».

Когда речь заходит о LEGO, каждый сразу представляет знаменитые разноцветные кубики, однако первой игрушкой компании была уточка на колесах. Более того, изначально игрушки LEGO были деревянными.

В 1947 году конструктор начали изготавливать из пластика. С 1949 года все элементы во всех вариантах совместимы друг с другом. Так, кубики, созданные в 1958 году, можно с легкостью состыковать с современными.

Главный завод LEGO находится в Дании. Там изготавливают порядка 21 миллиарда кубиков в год. Также основные производственные мощности располагаются в Чехии, Китае и Мексике. По данным на 2018 год, в компании работают более 17 тысяч человек.

Музей советского детства в Подмосковье: как дети развлекались без гаджетов>>

Самый большой музей LEGO в России

Компания LEGO не только производит конструктор, но и участвует в создании фильмов, компьютерных игр, а также тематических парков развлечений. Первый «Леголенд» появился в датском городе Биллунд в 1968 году. Сейчас такие парки есть в США, Германии, Англии, Малайзии и других странах. Территория, как правило, поделена на тематические зоны, а где-то даже есть аквапарк. Кроме того, в этих парках есть музеи LEGO.

В странах, где нет «Леголендов», энтузиасты сами открывают музеи. Считается, что самая большая частная коллекция LEGO находится в Белоруссии — в нее входит более 7000 экспонатов.

В свою очередь, в России самый большой музей, посвященный LEGO, расположился в подмосковном Звенигороде. Его основатель Тимур интересовался LEGO еще с самого детства. Он собирал конструкторы, которыми постепенно заставлял всю квартиру. Спустя некоторое время ему пришло в голову открыть музей.

Экспозиция расположилась в помещении площадью 350 квадратных метров. Девиз музея — «Уникальное в новом». Все конструкторы покупают в упакованном виде, так что бывших в употреблении игрушек здесь нет. К слову, самые редкие конструкторы основатель музея приобретает в том числе на различных аукционах за границей. Экспонаты собирают сотрудники музея — на это уже ушли десятки тысяч деталей и сотни часов.

Приехать в музей может любой желающий, купив билет. Также здесь можно воспользоваться услугами гида, который подробно расскажет обо всех экспонатах.

Музей мертвых кукол в Москве: почему людям нравятся страшные игрушки>>

Мир «Гарри Поттера» и интерактивные конструкции

Нас встретила экскурсовод Анастасия. Экскурсия по музею началась с одного из самых удивительных и необычных наборов компании LEGO, который создан по мотивам мультфильма LEGO Movie 2. В этом наборе более 3,5 тысячи деталей, и рассчитан он на аудиторию 16+.

Здесь также есть большая гора, сделанная сотрудниками музея только из деталей LEGO — без деревяшек, коробок и других элементов. Соорудили ее для того, чтобы расположить на ней рождественскую коллекцию. Там есть и Санта-Клаус с каретой, и девушка, украшающая елочку, и даже замок Эльзы из мультфильма Disney.

У подножия горы начинаются районы из модульных домиков, формирующие целый игрушечный город, которым очень гордятся в музее. Он занимает более 50 квадратных метров. В городе из LEGO есть электричество, что позволяет оживлять некоторые конструкции, например, запускать карусель или железную дорогу.

В каждом таком домике — от 2000 до 4000 деталей. Наборы для их сборки выпускают раз в год 1 января. В этом году к коллекции добавился «Гранд отель». Эти дома полностью оборудованы: внутри есть и кроватки, и санузлы, и даже люстры. Рядом с «жилыми» домами есть отделение полиции, закусочная, ресторан, кинотеатр и даже Элвис Пресли, который садится в свой розовый Cadillac.

Самый редкий конструктор в городе — это тир. Он был выпущен тиражом всего в 3000 штук, при этом 1,5 тысячи коробочек скупил один человек.

В музее здесь и постройки, которых нет в коллекции LEGO. Например, церковь в готическом стиле, которая состоит из 22 тысяч деталей, — стоит она в самом центре города. Также здесь можно найти дом охотников за привидениями из одноименного фильма, а чуть дальше за стеклом — квартиры из «Друзей» и «Теории большого взрыва».

Большая часть выставки отведена вселенной «Гарри Поттера». Здесь есть как первый конструктор, посвященный культовой франшизе, который вышел в 2001 году, так и свежие модели — зал Хогвартса, дома семейств Уизли и Дурслей, а также Добби, сова Букля и многое другое.

Кроме того, отдельный блок посвящен фильму «Звездные войны». Представлены тут и небольшие фигуры Дарта Вейдера и робота R2-D2, и «Тысячелетний сокол», и «Звездный разрушитель».

Всего в музее более 1000 экспонатов. Самый старый — машинка 1963 года, а самый масштабный — карта мира, которая состоит из почти 12 тысяч деталей. Экскурсовод Анастасия выделила конструктор «Колизей» — в нем более 9000 деталей, а сборку усложняет то, что все они выполнены в одном цвете.

Есть здесь и старые домики для кукол, напоминающие дома Barbie, коллекция корпоративных подарков компании для своих сотрудников, а также наборы из серий LEGO Technic, LEGO Ideas и многое другое.

Подземные выставки и пересъемка «Санта‑Барбары»: чем удивит москвичей Дом культуры «ГЭС‑2»>>

Необычные инвестиции

По словам Анастасии, на экскурсию, как правило, приходят дети, и зачастую это мальчики. Однако приезжают посмотреть на экспозицию и взрослые поклонники разноцветного конструктора. Стоит отметить, что компания планирует делать упор на взрослую аудиторию, да и сейчас большинство наборов имеют маркировку 16+.

Кроме того, многие взрослые покупают конструкторы в качестве инвестиции. По словам Анастасии, люди скупают наборы, ждут, когда их выведут из производства, а потом начинают продавать.

«Например, Эйфелева башня 2007 года выпуска стоила примерно 40 тысяч рублей. Сейчас ее цена составляет около 200 тысяч рублей», — рассказала экскурсовод.

Попугаи на велосипеде и мышиная железная дорога: чем удивляет «Уголок дедушки Дурова»>>